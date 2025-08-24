Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Schwerer Verkehrsunfall auf der A30 - Richtungsfahrbahn Rheine stundenlang gesperrt

Auf der A30 bei Bissendorf kam es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Richtungsfahrbahn Rheine musste mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Ein 20-jähriger Toyota-Fahrer aus den Niederlanden befuhr gegen 13.55 Uhr den Hauptfahrstreifen in Richtung Rheine. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw auf den Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes Rottkamp und kollidierte mit einem dort fahrenden VW Transporter. Durch den Aufprall wurde der Transporter auf den Überholfahrstreifen geschleudert. Ein nachfolgender 41-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter aus Polen konnte trotz Vollbremsung eine Kollision mit den bereits beteiligten Fahrzeugen nicht mehr verhindern und stieß zudem gegen die Mittelschutzplanke.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Toyota schwer verletzt. Sein gleichaltriger Beifahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Die Insassen der anderen beiden Fahrzeuge blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf circa 70.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Rettungsgasse mehrfach missbräuchlich genutzt, ein Verstoß konnte geahndet werden.

