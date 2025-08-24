PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr kam es im Kreisverkehr an der Fröhlkingstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Autofahrerin mit einem VW Polo die Hollensteder Straße (K164) aus Richtung Hollenstede und fuhr in den Kreisverkehr ein. Sie beabsichtigte, diesen in Richtung Burgstraße zu verlassen. Zeitgleich fuhr ein Autofahrer mit einem KIA von der Osnabrücker Straße kommend in den Kreisverkehr ein. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Zum genauen Unfallhergang liegen bislang widersprüchliche Angaben der Beteiligten vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des Sachverhalts sind weitere Zeugenaussagen von Bedeutung.

Während der Unfallaufnahme wies eine Frau darauf hin, dass insbesondere der Fahrer eines älteren, weinroten/bordeauxfarbenen Mercedes-Benz, der sich unmittelbar vor dem Unfall an der Örtlichkeit aufgehalten haben soll, Beobachtungen gemacht haben könnte. Auch weitere Personen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Bersenbrück unter Telefon 05439/9690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
  • 24.08.2025 – 10:52

    POL-OS: Bramsche: Brand in Fahrzeughalle - eine Person leicht verletzt

    Osnabrück (ots) - Am Samstagnachmittag kam es in einer Fahrzeughalle eines Busunternehmens an der Osnabrücker Straße zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen führte ein 65-jähriger Mann Schweißarbeiten an einem Pkw durch. Dabei wurde die Kraftstoffleitung des Fahrzeugs beschädigt, woraufhin das Auto in Brand geriet. Das Feuer griff in der Folge auf Teile der ...

  • 24.08.2025 – 10:38

    POL-OS: A1: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall bei Osnabrück

    Osnabrück (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Hafen und Osnabrück-Nord zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 42-jähriger Autofahrer mit einem SUV den mittleren Fahrstreifen und setzte zum Überholen an. Dabei verlor er offenbar kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug, ...

  • 24.08.2025 – 10:21

    POL-OS: Osnabrück: Umfangreiche Suchmaßnahmen nach mehreren vermissten Personen

    Osnabrück (ots) - Am späten Samstagnachmittag leitete die Polizei Osnabrück umfangreiche Suchmaßnahmen nach mehreren vermissten Personen ein. Gegen 18.30 Uhr meldete eine Pflegeeinrichtung am Westerberg eine 95-jährige Bewohnerin als vermisst. Die Frau war seit etwa 17 Uhr abgängig und ist dement sowie orientierungslos. Erste Suchmaßnahmen im Nahbereich ...

