Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr kam es im Kreisverkehr an der Fröhlkingstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Autofahrerin mit einem VW Polo die Hollensteder Straße (K164) aus Richtung Hollenstede und fuhr in den Kreisverkehr ein. Sie beabsichtigte, diesen in Richtung Burgstraße zu verlassen. Zeitgleich fuhr ein Autofahrer mit einem KIA von der Osnabrücker Straße kommend in den Kreisverkehr ein. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Zum genauen Unfallhergang liegen bislang widersprüchliche Angaben der Beteiligten vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des Sachverhalts sind weitere Zeugenaussagen von Bedeutung.

Während der Unfallaufnahme wies eine Frau darauf hin, dass insbesondere der Fahrer eines älteren, weinroten/bordeauxfarbenen Mercedes-Benz, der sich unmittelbar vor dem Unfall an der Örtlichkeit aufgehalten haben soll, Beobachtungen gemacht haben könnte. Auch weitere Personen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Bersenbrück unter Telefon 05439/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell