Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Brand in Fahrzeughalle - eine Person leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in einer Fahrzeughalle eines Busunternehmens an der Osnabrücker Straße zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen führte ein 65-jähriger Mann Schweißarbeiten an einem Pkw durch. Dabei wurde die Kraftstoffleitung des Fahrzeugs beschädigt, woraufhin das Auto in Brand geriet. Das Feuer griff in der Folge auf Teile der Hallendecke sowie die rückwärtige Gebäudewand über und verursachte dort erhebliche Schäden. Dem Mann gelang es, einen in unmittelbarer Nähe abgestellten Omnibus noch rechtzeitig aus der Halle zu fahren. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 65.000 Euro geschätzt.

