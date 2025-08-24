Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Umfangreiche Suchmaßnahmen nach mehreren vermissten Personen

Osnabrück (ots)

Am späten Samstagnachmittag leitete die Polizei Osnabrück umfangreiche Suchmaßnahmen nach mehreren vermissten Personen ein.

Gegen 18.30 Uhr meldete eine Pflegeeinrichtung am Westerberg eine 95-jährige Bewohnerin als vermisst. Die Frau war seit etwa 17 Uhr abgängig und ist dement sowie orientierungslos. Erste Suchmaßnahmen im Nahbereich verliefen ohne Erfolg. Zur Unterstützung wurden unter anderem Mantrailer- und Flächensuchhunde sowie der Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Spur der Vermissten verlief sich im Bereich Heger Holz. Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr meldeten sich Anwohner bei der Polizei, nachdem sie durch Hubschraubergeräusche in ihren Garten geschaut hatten und die Frau dort am Boden liegend fanden. Die 95-Jährige wurde medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 22.20 Uhr meldete eine weitere Pflegeeinrichtung im Stadtteil Schinkel einen 61-jährigen Bewohner als vermisst. Der Mann hatte am Nachmittag das Haus verlassen, um Einkäufe zu erledigen, war aber nicht zurückgekehrt. Aufgrund einer ärztlichen Medikation bestand eine besondere Dringlichkeit. Auch in diesem Fall wurde der Nahbereich ohne Ergebnis überprüft. Die anschließende Suche durch Polizeikräfte sowie den Hubschrauber erstreckte sich unter anderem auf den Hasepark und den Haseuferweg. Die Maßnahmen blieben bislang ergebnislos. Auch am Sonntagmorgen wird der Polizeihubschrauber zur Unterstützung eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell