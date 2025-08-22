Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen/Bersenbrück/Kettenkamp: Einbrüche bei Firmen im Nordkreis - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Donnerstagabend (18:00 Uhr) und Freitagmorgen (06:00 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt auf ein Firmengelände an der Gottlieb-Daimler-Straße unweit zur Ankumer Straße. Die Täter entwendeten mehrere Kupferkabel und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Auch in Alfhausen kam es am Waller Esch unweit zur B68 zu einem weiteren Einbruch auf ein Firmengelände. Die Täter versuchten dort ebenfalls Kupferkabel zu entwenden, die jedoch außerhalb des Firmengeländes zurückgelassen wurden. In Zeit von 01:15 bis 03:30 Uhr geriet auch eine Firma in Kettenkamp Im Westerfelde in Höhe der Bockradener Straße in das Visier von Dieben. Die Täter gelangten auch hier gewaltsam auf das Firmengelände und flüchteten anschließend jedoch ohne Beute. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist derzeitig Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bersenbrück unter 05439/9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell