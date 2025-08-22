PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Ladendieb festgenommen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag kam es in der Osnabrücker Innenstadt zu einem Ladendiebstahl mit anschließender Festnahme durch die Polizei. Zu Verdanken ist diese auch einem mutigen Mitarbeiter, der den Ladendieb zunächst verfolgte.

Ein 34-jähriger Mann entwendete gegen 13.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Großen Straße ein T-Shirt sowie eine Sonnenbrille. Beim seinem anschließenden Fluchtversuch wurde der Dieb von einem aufmerksamen Mitarbeiter verfolgt. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel, bei dem der Angestellte leicht verletzt wurde. Alarmierte Polizeibeamte eilten zur Hilfe und nahmen den Mann noch in der Fußgängerzone fest. Dabei widersetzte sich der Tatverdächtige den Maßnahmen, beleidigte die Einsatzkräfte und bedrohte sie. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten weiteres mutmaßliches Diebesgut. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, zudem erhielt er einen Platzverweis für die Innenstadt. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

