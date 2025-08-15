Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 20.000 Euro Schaden nach Unfall in Zurow (LK NWM)

Wismar (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 09:00 Uhr an der Kreuzung Zurow und der B 192 ein Verkehrsunfall bei dem ein geschätzter Schaden von 20.000 Euro entstand. Nach Angaben der Unfallbeteiligten befuhr der 48-jährige Fahrer eines Mercedes Kleinlaster mit Anhänger die B 192 aus Richtung der BAB 20 Abfahrt Zurow kommend in Richtung Reinstorf. Der 81-jährige Fahrer eines Renault kam dem Mercedes-Fahrer entgegen und wollte an der Kreuzung zur K 31 nach links abbiegen. Die Ampel an der Kreuzung zeigte für beide Fahrzeugführer grün. Der 81-jährige und in dieser Verkehrssituation wartepflichtige Fahrer des Renault übersah jedoch den entgegen kommenden Mercedes und es kam zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der 81-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung zur weiteren medizinischen Betreuung ins Klinikum nach Wismar gebracht. Gegen 10:45 Uhr waren die Maßnahmen an der Unfallstelle beendet. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

