PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 20.000 Euro Schaden nach Unfall in Zurow (LK NWM)

Wismar (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 09:00 Uhr an der Kreuzung Zurow und 
der B 192 ein Verkehrsunfall bei dem ein geschätzter Schaden von 
20.000 Euro entstand.
Nach Angaben der Unfallbeteiligten befuhr der 48-jährige Fahrer eines
Mercedes Kleinlaster mit Anhänger die B 192 aus Richtung der BAB 20 
Abfahrt Zurow kommend in Richtung Reinstorf. Der 81-jährige Fahrer 
eines Renault kam dem Mercedes-Fahrer entgegen und wollte an der 
Kreuzung zur K 31 nach links abbiegen. Die Ampel an der Kreuzung 
zeigte für beide Fahrzeugführer grün. Der 81-jährige und in dieser 
Verkehrssituation wartepflichtige Fahrer des Renault übersah jedoch 
den entgegen kommenden Mercedes und es kam zum frontalen Zusammenstoß
beider Fahrzeuge.
Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten 
geborgen werden.
Der 81-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von einer 
Rettungswagenbesatzung zur weiteren medizinischen Betreuung ins 
Klinikum nach Wismar gebracht.
Gegen 10:45 Uhr waren die Maßnahmen an der Unfallstelle beendet. 

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 13:49

    POL-HRO: Aktuelle Serie von Schockanrufen in Westmecklenburg

    Rostock (ots) - Seit dem Freitagvormittag registriert die Polizei, dass es in den Bereichen Schwerin, Landkreis Nordwestmecklenburg und Landkreis Ludwigslust-Parchim zu einer Vielzahl sogenannter Schockanrufe kommt. Dabei wird dem Anrufer immer suggeriert, dass ein Familienangehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat und eine Kautionszahlung von mehreren tausend Euro erforderlich ist. Das ist eine ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:26

    POL-HRO: Einbrecher stehlen Geld aus zwei Firmen in Roggentin

    Roggentin/Landkreis Rostock (ots) - Dem Polizeirevier Sanitz wurden am heutigen Morgen gleich zwei Einbrüche in Geschäftsräume in Roggentin gemeldet. Demnach verschafften sich bislang unbekannte Täter in der vergangenen Nacht zum einen gewaltsam Zutritt zum Gelände eines Feinkostgeschäftes u.a. für Fleischwaren im Globusring. Im weiteren Verlauf drangen sie gewaltsam in das Objekt ein und durchsuchten die dortigen ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:22

    POL-HRO: 19-Jähriger fährt mit E-Scooter in Groß Kleiner Haltestelle

    Rostock (ots) - Am Donnerstag gegen 19:10 Uhr erhielt die Polizei über die RSAG den Hinweis, dass ein Mann an einer Haltestelle in Groß Klein randalieren soll. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei der Tatverdächtige im weiteren Verlauf absichtlich mit einem E-Scooter in die Haltestelle in der Alten Warnemünder Chaussee gefahren, wodurch die Verglasung zerstört ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren