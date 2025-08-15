PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrecher stehlen Geld aus zwei Firmen in Roggentin

Roggentin/Landkreis Rostock (ots)

Dem Polizeirevier Sanitz wurden am heutigen Morgen gleich zwei Einbrüche in Geschäftsräume in Roggentin gemeldet.

Demnach verschafften sich bislang unbekannte Täter in der vergangenen Nacht zum einen gewaltsam Zutritt zum Gelände eines Feinkostgeschäftes u.a. für Fleischwaren im Globusring. Im weiteren Verlauf drangen sie gewaltsam in das Objekt ein und durchsuchten die dortigen Geschäftsräume. Weiterhin gelangten die Täter auch in einen Bürocontainer auf dem dortigen Gelände.

Zudem wurde ein in der Nähe befindliches Eiscafé angegriffen. In dem "An der Autobahn" gelegenen Objekt drangen die Täter ebenfalls gewaltsam ein und durchsuchten die Räumlichkeiten.

In beiden Fällen entwendeten die Täter Bargeld. Der Kriminaldauerdienst der Polizei kam im Rahmen der Spurensicherung zum Einsatz.

Nun ermittelt das zuständige Kriminalkommissariat in Sanitz und prüft, ob Zusammenhänge zwischen den Taten bestehen. Zudem wird entsprechendes Videomaterial durch die Kriminalpolizei ausgewertet. Weitere Angaben können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht getätigt werden.

Sollten jedoch sachdienliche Hinweise zu auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegungen oder sonstige Hinweise getätigt werden, bittet die Polizei dies unter der Rufnummer 038209 - 44224 im Polizeirevier Sanitz, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder andere Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 13:22

    POL-HRO: 19-Jähriger fährt mit E-Scooter in Groß Kleiner Haltestelle

    Rostock (ots) - Am Donnerstag gegen 19:10 Uhr erhielt die Polizei über die RSAG den Hinweis, dass ein Mann an einer Haltestelle in Groß Klein randalieren soll. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei der Tatverdächtige im weiteren Verlauf absichtlich mit einem E-Scooter in die Haltestelle in der Alten Warnemünder Chaussee gefahren, wodurch die Verglasung zerstört ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:00

    POL-HRO: Diebstahl in Schweriner Baumarkt - Polizei vollstreckt offenen Haftbefehl

    Schwerin (ots) - Am gestrigen Donnerstag kam es in einem Baumarkt im Schwerin Görries zu einem Ladendiebstahl, der zur Festnahme des Täters führte. Ein 38-jähriger Mann entwendete gegen 15:40 Uhr Bekleidungsartikel im Wert von über 800 Euro. Bei der Tat führte der Beschuldigte ein Messer mit sich. Im Rahmen der Überprüfung seiner Personalien wurde den ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 12:14

    POL-HRO: Balkonbrand in der Nacht - Drei Personen verletzt

    Ludwigslust - LK LUP (ots) - In der Nacht zu Freitag kam es in der Findorffstraße in Ludwigslust zu einem Balkonbrand, bei dem drei Personen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Nach ersten Erkenntnissen rauchten die beiden Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kurz vor Mitternacht noch gemeinsam auf ihrem Balkon Zigaretten. Etwa 30 Minuten später bemerkten die Mieter Flammen auf dem Balkon und alarmierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren