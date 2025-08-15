Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Balkonbrand in der Nacht - Drei Personen verletzt

Ludwigslust - LK LUP (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es in der Findorffstraße in Ludwigslust zu einem Balkonbrand, bei dem drei Personen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Nach ersten Erkenntnissen rauchten die beiden Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kurz vor Mitternacht noch gemeinsam auf ihrem Balkon Zigaretten.

Etwa 30 Minuten später bemerkten die Mieter Flammen auf dem Balkon und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Durch den Brand entstand eine erhebliche Rauchentwicklung.

Die 26-jährige Mieterin sowie zwei Nachbarn - eine 66-jährige Frau und ein 29-jähriger Mann - erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei weist erneut auf die hohe Brandgefahr durch unsachgemäß entsorgte Zigarettenreste hin. Glut kann auch nach längerem Liegen Brände verursachen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell