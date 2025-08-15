PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Balkonbrand in der Nacht - Drei Personen verletzt

Ludwigslust - LK LUP (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es in der Findorffstraße in Ludwigslust zu einem Balkonbrand, bei dem drei Personen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Nach ersten Erkenntnissen rauchten die beiden Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kurz vor Mitternacht noch gemeinsam auf ihrem Balkon Zigaretten.

Etwa 30 Minuten später bemerkten die Mieter Flammen auf dem Balkon und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Durch den Brand entstand eine erhebliche Rauchentwicklung.

Die 26-jährige Mieterin sowie zwei Nachbarn - eine 66-jährige Frau und ein 29-jähriger Mann - erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei weist erneut auf die hohe Brandgefahr durch unsachgemäß entsorgte Zigarettenreste hin. Glut kann auch nach längerem Liegen Brände verursachen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 12:11

    POL-HRO: Alkoholisiertes Duo beschäftigt Polizei nach Trunkenheitsfahrt

    Rostock (ots) - Nachdem am Donnerstagnachmittag, 14.08.2025, in Warnemünde ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger wegen einer Trunkenheitsfahrt mit einem Sportboot und Beleidigung von Polizeibeamten aufgefallen waren (siehe Pressemitteilung des Landeswasserpolizeiamts vom 14.08.2025: https://t1p.de/szg60), kam es im Verlauf zu weiteren polizeilichen Einsätzen, ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 11:56

    POL-HRO: Alkoholisierter Radfahrer ruft Polizei und meldet Verkehrsunfall

    Güstrow/Landkreis Rostock (ots) - Am gestrigen Abend meldete sich gegen 23:40 Uhr ein Radfahrer bei der Polizei und gab an soeben in der Kurzen Straße in Güstrow einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizisten einen 31-jährigen Deutschen feststellen. Hierbei bemerkten sie sofort, dass der Anrufer und vermeintlicher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren