Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Radfahrer ruft Polizei und meldet Verkehrsunfall

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Abend meldete sich gegen 23:40 Uhr ein Radfahrer bei der Polizei und gab an soeben in der Kurzen Straße in Güstrow einen Verkehrsunfall verursacht zu haben.

Vor Ort konnten die eingesetzten Polizisten einen 31-jährigen Deutschen feststellen. Hierbei bemerkten sie sofort, dass der Anrufer und vermeintlicher Unfallverursacher erheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,67 Promille. Dennoch schilderte der Mann, dass er mit seinem Fahrrad entlang der geparkten Fahrzeuge fuhr und mit seinem Lenker gegen einen Seitenspiegel kam. An dem besagten Fahrzeug konnten jedoch keine entsprechenden Beschädigungen festgestellt werden. Aufgrund der Trunkenheitsfahrt wurde im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

