Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Umfassende Suchmaßnahmen mit Polizeihubschrauber nach zwei vermissten Mädchen in Schwerin

Schwerin (ots)

Am Abend des 14.08.2025 führten Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Schwerin umfangreiche Suchmaßnahmen nach zwei unabhängig voneinander vermissten minderjährigen Mädchen durch. Bei den Vermissten handelte es sich um eine 14- und eine 17-Jährige.

Der erste Einsatz begann gegen 21:30 Uhr und wurde mit Unterstützung des Landesbereitschaftspolizeiamtes, einer Besatzung des Polizeihubschraubers sowie eines Fährtenhundes durchgeführt. Der Polizeihubschrauber kam bei der Suche nach beiden Mädchen zum Einsatz, um die polizeilichen Maßnahmen aus der Luft großflächig zu unterstützen.

Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung konnte die 14-Jährige im Stadtteil Zippendorf wohlbehalten angetroffen werden. Im Anschluss konzentrierten sich die Suchmaßnahmen auf die 17-Jährige. In der Nacht konnte auch sie angetroffen werden. Das Mädchen leistete hierbei Widerstand gegen die anschließenden polizeilichen Maßnahmen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei dankt den Bürgern für ihre Hinweise, die wieder einmal zum Antreffen von einer Vermissten geführt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

