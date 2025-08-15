PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verletzter Mann neben Fahrrad auf Gehweg in Teterow vorgefunden

Teterow/ Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Abend wurde auf einem Gehweg an der Kreuzung Langhäger Chaussee Ecke Poggestraße in Teterow ein verletzter Mann vorgefunden. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer bemerkten den am Boden liegenden, stark alkoholisierten Ukrainer (3,18 Promille) gegen 22:50 Uhr samt neben ihm liegenden Fahrrad. Zudem trug er einen Fahrradhelm. Ob er zuvor auch mit dem Fahrrad fuhr, konnte bislang nicht festgestellt werden.

Der 36-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen u.a. am Kopfbereich in das KMG Klinikum nach Güstrow verbracht. Die Teterower Polizei ermittelt nun zum Unfallgeschehen.

