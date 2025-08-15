PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hoher Sachschaden durch Brand einer landwirtschaftlichen Maschine

Grevesmühlen (ots)

Am Abend des 14.08.2025, gegen 22:25 Uhr, kam es auf einem Feld bei 
Bössow zum Brand einer landwirtschaftlichen Maschine. Die alarmierten
Kameradinnen und Kameraden der umliegenden Feuerwehren hatten den 
Brand bereits bei Eintreffen der Polizei unter Kontrolle.

Der entstandene Sachschaden wird auf 240.000EUR geschätzt. An dem 
bereits abgeernteten Feld entstand kein weiterer Sachschaden.

Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand laufender 
Ermittlungen.
 
Jeremy Hartz
Polizeipräsidium Rostock
Polizeiinspektion Wismar
Polizeirevier Grevesmühlen

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

