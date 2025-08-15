POL-HRO: Hoher Sachschaden durch Brand einer landwirtschaftlichen Maschine
Grevesmühlen (ots)
Am Abend des 14.08.2025, gegen 22:25 Uhr, kam es auf einem Feld bei Bössow zum Brand einer landwirtschaftlichen Maschine. Die alarmierten Kameradinnen und Kameraden der umliegenden Feuerwehren hatten den Brand bereits bei Eintreffen der Polizei unter Kontrolle. Der entstandene Sachschaden wird auf 240.000EUR geschätzt. An dem bereits abgeernteten Feld entstand kein weiterer Sachschaden. Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Jeremy Hartz Polizeipräsidium Rostock Polizeiinspektion Wismar Polizeirevier Grevesmühlen
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell