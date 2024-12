Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Autofahrt mit Folgen

Ingelheim OT Heidesheim (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 18.12.2024, beobachtete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer gegen 19:42 Uhr wie ein PKW-Fahrer auf der BAB60 in Richtung Darmstadt auf der Höhe Ingelheim-West während der Fahrt vermutlich Lachgas konsumierte und deutliche Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug konnte schließlich in Hessen im Bereich Bischofsheim durch zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Heidesheim und mit Unterstützung der Kollegen aus Hessen angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Maßnahmen konnte Lachgas im PKW aufgefunden werden, den Konsum räumte der junge Fahrer ein. Außerdem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und führte zusätzlich einen gefälschten Führerschein mit sich. Ein freiwillig durchgeführter Urintest ergab letztlich auch noch Hinweise auf den Konsum harter Drogen, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrer muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

