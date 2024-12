Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A60, Bingen-Ost - Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und anschließender Vollsperrung

Heidesheim am Rhein (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 7.20 Uhr, kam es auf der A60 in Fahrtrichtung Darmstadt zwischen dem Autobahndreieck Nahetal und der Anschlussstelle Bingen-Ost zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Zwischen den Anschlussstellen Bingen-Ost und Ingelheim-West mussten mehrere unbekannte Fahrzeuge verkehrsbedingt stark abbremsen. Eine 19jährige Fahrzeugführerin bemerkte das Bremsen der vorausfahrenden Fahrzeuge zu spät und schob das vor ihr fahrende Fahrzeug auf ein weiteres Fahrzeug auf. Durch den Unfall wurden drei Personen verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden im vier- bis fünfstelligen Bereich, teilweise waren sie nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch das größere Trümmerfeld musste die Fahrbahn für circa zwanzig Minuten gesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem erheblichen Rückstau, welcher sich bis zur A61 erstreckte. Nach Beendigung der Unfallaufnahme konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

