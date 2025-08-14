Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Räuberische Erpressung - Polizei sucht Zeugen

Boizenburg - LK LUP (ots)

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am gestrigen Abend Auf der Siedlung in Boizenburg zu einer räuberischen Erpressung gekommen sei.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sei eine 26-jährige Frau gegen 18:40 Uhr von einer bislang unbekannten männlichen Person zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Die Frau kam der Forderung nach, woraufhin der Täter mit seiner Beute den Ort verließ. Bei dem erbeuteten Geld soll es sich um Tageseinnahmen eines örtlichen Einzelhandelsgeschäfts gehandelt haben.

Der Tatverdächtige soll etwa 175 bis 180 cm groß und 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Er habe schwarzes, kurzes Haar und sei mit einem langärmligen Oberteil sowie einer dunklen Hose bekleidet gewesen.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall könnten sich vor der Tat auffällig verhaltende Personen im Bereich aufgehalten haben. Hinweise zur Tat, zum Tatverdächtigen oder auffälligen Personen nimmt die Polizei in Boizenburg unter der Telefonnummer 038847 606224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell