PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gespann mit mangelnder Ladungssicherung auf der BAB 19 gestoppt

POL-HRO: Gespann mit mangelnder Ladungssicherung auf der BAB 19 gestoppt
  • Bild-Infos
  • Download

Linstow/Landkreis Rostock (ots)

Am Morgen des 14.08.2025 fiel den Beamten der AVPR Außenstelle Linstow im Rahmen der Streifenfahrt auf der BAB 19 Höhe Petersdorf ein auffälliges Sattelzuggespann auf.

Bei der Kontrolle des ungarischen Gespanns konnte auf der Ladefläche des Sattelaufliegers ein Muldenkipper festgestellt werden. Dieser ragte in der Höhe über das Trailerdach hinaus. Auch die Ladungssicherung des Kippers war unzureichend.

Zur Abwehr weiterer Gefahren durch das Gespann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Sicherungskette angelegt.

Sowohl gegen den 56-jährigen Fahrer als auch gegen die Spedition wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 11:53

    POL-HRO: Mähdrescher fängt bei Erntearbeiten Feuer und brennt aus - 500.000EUR Schaden

    Gutow/ Landkreis Rostock (ots) - Am gestrigen Abend kam es gegen 18:30 Uhr während laufender Erntearbeiten auf einem Weizenfeld zwischen Bülower Burg und Bülow (Gemeinde Gutow/Landkreis Rostock)zu einem Brand eines Mähdreschers. Die alarmierten Kameradinnen und Kameraden der umliegenden Feuerwehren hatten den Brand bereits bei Eintreffen der Polizei unter ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:59

    POL-HRO: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der BAB 24

    Wittenburg - LK LUP (ots) - Auf der BAB 24 bei Lüttow-Valluhn im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind am Mittwochnachmittag gegen 16:20 Uhr zwei Autos im Bereich einer Tagesbaustelle verunglückt. Alle drei Fahrzeuginsassen im Alter von 64, 74 und 78 Jahren - darunter eine Frau - wurden dabei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren