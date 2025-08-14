PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsbehinderungen aufgrund von Baustellenbetrieb auf der BAB19 - Hinweis für Verkehrsteilnehmer

Dummerstorf/Landkreis Rostock (ots)

Aufgrund von Brückenarbeiten auf der BAB19 zwischen den Anschlussstellen Kessin und Rostock Süd kommt es aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in der Urlaubssaison aktuell immer wieder zu Stauerscheinungen. Im Rahmen der Bauarbeiten sind die Überholspuren auf beiden Fahrbahnrichtungen noch bis zum 29.08.2025 gesperrt.

Des weiteren sorgte eine weitere Tagesbaustelle auf der Richtungsfahrbahn Rostock zwischen Laage und Kavelstorf für ähnliche Verkehrsbehinderungen. Hier wurde der Verkehr aufgrund von Markierungsarbeiten auf dem Standstreifen vorbeigeleitet. Diese Maßnahme wird jedoch am heutigen Tage um 12 Uhr beendet sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

