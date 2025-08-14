Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der BAB 24

Wittenburg - LK LUP (ots)

Auf der BAB 24 bei Lüttow-Valluhn im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind am Mittwochnachmittag gegen 16:20 Uhr zwei Autos im Bereich einer Tagesbaustelle verunglückt. Alle drei Fahrzeuginsassen im Alter von 64, 74 und 78 Jahren - darunter eine Frau - wurden dabei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin teilweise voll gesperrt werden.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell