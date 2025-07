Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Unbekannte brechen in Schulgebäude ein - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 10.09.2025, 19:00 Uhr und Freitagmorgen 05:10 Uhr sind unbekannte in ein Gymnasium in der Beethovenstraße in Waldkirch eingebrochen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam mit Hilfe eines unbekannten Gegenstandes Zutritt in das Schulgebäude verschafft. Im weiteren Verlauf wurden weitere Türen und innenliegende Fensterscheiben aufgebrochen bzw. eingeschlagen und mehrere Räume vermutlich nach Wertgegenständen durchsucht.

Anschließend flüchteten die Unbekannten unbemerkt mit mehreren elektronischen Geräten. Weitere Details zum Diebesgut sowie dem genauen Sachschaden sind Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681 4074-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht und/ oder Hinweise zu den gesuchten Tätern geben können.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell