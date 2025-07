Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch und Diebstahl von gesamt vier hochwertigen Pedelecs - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu Diebstählen von Pedelecs kam es am Donnerstag, 10.07.2025 zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr in der Hauptstraße. Im ersten Fall wurden zwei Pedelecs aus einem Kellerabteil von Unbekannten entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20000 Euro. Zuvor wurde mit einem Hebelwerkzeug die Kellertüre aufgebrochen. Bei diesen beiden Rädern handelt es sich einmal um ein weißes Pivot Shuttle Bike mit hochwertig verbauten Teilen. Zum anderen wurde ein Pivot Mach in der Farbe Rot entwendet. Im zweiten Fall ging es um zwei Pedelec, welche gegen 16.00 Uhr vor einer Gaststätte in Weil-Friedlingen entwendet wurden. Die beiden Bikes haben einen Wert von rund 9000 Euro. Hier handelte es sich um ein oranges BULLS Copperhead und um ein Specialized Levo Alloy in der Farbe Eisblau. Beide Pedelecs befanden sich in einem neuwertigen Zustand und waren durch ein Kettenschloss gesichert. Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621/97970) sucht Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können oder verdächtige Wahrnehmungen in der Hauptstraße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

