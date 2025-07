Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Fußgängerin von Pkw erfasst und leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 10.07.2025, gegen 11:30 Uhr beabsichtigte eine 91-jährige Fußgängerin vom Gehweg der Eisenbahnstraße in Albbruck über die Fahrbahn zu einem Einkaufsmarkt zu gelangen. Hierbei kam es zur Berührung mit einem vorbeifahrenden Auto, wodurch die 91-Jährigen stürzte und mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Am Auto des 87-Jährigen entstand vermutlich aufgrund der geringen Geschwindigkeit kein Sachschaden.

