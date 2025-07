POL-FR: Schönau: Diebstahl von Bronzelampe und Natursteinplatte von Friedhof - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Ein Brand an einem Elektroherd wurde der Polizei am Donnerstag, 10.07.2025 gegen 20.45 Uhr in der Hauptstraße gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten aus und konnten vor Ort feststellen, dass kein Brand vorlag, sondern lediglich der Backofen stark qualmte. Die Feuerwehr überprüfte die Wohnung mit einer Wärmebildkamera, woraus sich keine Auffälligkeiten ergaben. md/ce Medienrückfragen bitte an: ...

