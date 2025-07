POL-FR: Schopfheim: Gemeldeter Brand löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots) - Freiburg: Am Dienstagabend, dem 09.07.2025, kam es gegen 22:26 Uhr am Stühlinger Kirchplatz in Freiburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf ein 24-jähriger Mann durch einen Messerangriff verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerieten der Geschädigte und der bislang unbekannte Tatverdächtige aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit. Im weiteren ...

