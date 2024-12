Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Junge Fahrradfahrerin durch Pkw leicht verletzt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Elfjährige ist am Montagnachmittag in der Rummelstraße auf ihrem Fahrrad von einem Pkw-Fahrer mit seinem Wagen erfasst worden. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen radelte das Mädchen kurz vor 16 Uhr in Richtung Ortsausgang. Ein Autofahrer fuhr in die gleiche Richtung. Als das Kind mit seinem Rad in Richtung Fahrbahnmitte fuhr, um nach links abzubiegen, konnte der 34-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen. Mit seinem Seat erfasste er die Elfjährige und das Kind stürzte. Die Schülerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Angehöriger kümmerte sich um das Mädchen und brachte es ins Krankenhaus. Auf den 34-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung zu. Die Polizei wirft dem Autofahrer vor, die erforderliche Sorgfalt im Straßenverkehr außer Acht gelassen zu haben. |erf

