Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Frontalzusammenstoß mit vier Verletzten

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 10.07.2025, ereignete sich gegen 14:00 Uhr im Binzenweg in Weil am Rhein ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren eine 34-jährige BMW- Fahrerin und eine 43-jährige Mitsubishi- Fahrerin den Binzenweg in entgegengesetzter Richtung. Dieser ist als Radweg und für Land- und forstwirtschaftlichen Verkehr freigegeben. Warum die beiden Fahrzeuge den Binzenweg befuhren ist Teil der Ermittlungen. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen trafen beide frontal aufeinander und wurden schwer beschädigt. Die Fahrerin des BMWs wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 43-jährige Fahrerin des Mitsubishis und zwei Kinder im Alter von zehn und acht Jahren wurden schwer verletzt und durch den Rettungsdient in eine Klinik eingeliefert. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei der BMW- Fahrerin Verdachtsmomente für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Das Verkehrsdienst Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet habe oder sonstige Hinweise zum Verkehrsunfall geben können. Der Verkehrsdienst ist rund um die Uhr unter 07621 9800 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell