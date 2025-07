Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verkehrsunfall bei Breddorf: Pkw prallt gegen Baum - Fahrerin verletzt ++ Zusammenstoß in Scheeßel: BMW-Fahrer bei Unfall leicht verletzt ++ Taschendiebstahl in Scheeßel - Zeugen gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Verkehrsunfall bei Breddorf: Pkw prallt gegen Baum - Fahrerin verletzt ++

Breddorf. Am Dienstagabend, den 08.07.2025, kam es gegen 18:50 Uhr auf der Ortsverbindung zwischen Rhadereistedt und Hanstedt zu einem Baumunfall. Die 22 Jahre alte Frau am Steuer zog sich leichte Verletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen verlor die junge Frau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Opel und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

++ Zusammenstoß in Scheeßel: BMW-Fahrer bei Unfall leicht verletzt ++

Scheeßel. Ebenfalls am Dienstagabend, gegen 18:40 Uhr, ereignete sich in der Straße "An der Ziegelei" (Kreisstraße 219) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Ein 25-jähriger Mann wollte mit seinem VW Touareg eine Straße überqueren und übersah dabei offenbar einen vorfahrtberechtigten 22-jährigen BMW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der BMW wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der 22 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

++ Taschendiebstahl in Scheeßel - Zeugen gesucht ++

Scheeßel. Bereits am Freitagvormittag, 04.07.2025, kam es gegen 10:00 Uhr in einem Supermarkt im Vahlder Weg zu einem Taschendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Portemonnaie eines 82-jährigen Kunden aus dessen linker Gesäßtasche. Im Geldbeutel befanden sich neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag auch wichtige Dokumente des Mannes.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261-9470 entgegen.

Wir weisen erneut auf die Gefahr durch Taschendiebe hin:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Mehr Hinweise zum Thema "Taschendiebstahl" finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell