POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Unfallflucht in Hesedorf ++

Rotenburg (Wümme) (ots) - Heeslingen. In der Nacht zu Sonntag (06.07.2025) kam es in einem Supermarkt an der Bremer Straße in Heeslingen zu einem Einbruch, bei dem die Polizei einen Täter festnehmen konnte. Eine zweite Person ist weiterhin flüchtig. In den frühen Morgenstunden des Sonntags verständigte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei, als ...

mehr