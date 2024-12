Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Daun- Sachbeschädigung durch Graffiti

Daun (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr wurde festgestellt, dass an einem Gebäude am Verkehrsgarten in Daun im Wehrbüsch nahe dem Schulzentrum die Fassade durch Graffiti beschädigt wurde.

Passanten konnten noch zwei dunkel gekleidete Personen von dort weglaufen sehen, diese blieben jedoch bislang unerkannt.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Daun, Tel. 06592 96260, entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell