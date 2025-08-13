PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Autobahnpolizei zieht alkoholisierten Mann ohne Führerschein aus dem Verkehr

Dummerstorf/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Tag kontrollierten Polizeibeamte des Autobahnpolizeireviers Dummerstorf einen 36-jährigen Ukrainer auf dem BAB20 Rastplatz Speckmoor Süd. Zuvor war der Mercedes des Ukrainers den Polizeibeamten gegen 13:30 Uhr aufgrund des schlechten Zustandes aufgefallen und laut einer Überprüfung zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben.

Während der Verkehrskontrolle wurde im weiteren Verlauf festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand und einen Atemalkohol von 1,43 Promille aufwies. Zudem besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin wurde im Fahrzeug ein Tütchen mit weißen Pulveranhaftungen aufgefunden. Hierbei besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Inhalt um Betäubungsmittel handeln könnte. Aufgrund der Alkoholisierung wurde eine Blutprobenentnahme bei dem 36-Jährigen veranlasst.

Die amtlichen Kennzeichen des Mercedes wurden vor Ort durch die eingesetzten Polizisten entstempelt. Zudem ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen entsprechender Delikte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

