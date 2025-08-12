PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fährtenhündin "Mira" findet vermissten 62-Jährigen in Schwerin

Schwerin (ots)

Jeden Tag sucht die Polizei nach vermissten Menschen. Für solche 
Einsätze sind die "Kollegen auf den vier Pfoten" eine wichtige 
Unterstützung. Die Fährtenhunde der Landespolizei.
Am heutigen Dienstag kam es nach einer Mitteilung einer Pflegekraft 
gegen 16:30 Uhr zu einer größeren Vermisstensuche in Schwerin.
Diese teilte mit, dass ein 62-jähriger Mann von seiner Wohnadresse in
der Schweriner-Schelfstadt abgängig ist und dringend medizinischer 
Hilfe bedarf.
Umgehend wurden mehrere Funkwagen des Polizeihauptreviers Schwerin in
den Bereich entsandt um erste Suchmaßnahmen durchzuführen. Da die 
Schweriner-Schelfstadt von Wasserflächen umgeben ist, kam auch ein 
Schlauchboot der Schweriner Wasserschutzpolizei zum Einsatz um die 
Suchmaßnahmen zu unterstützen.
Neben diesen Einsatzkräften erfolgte auch die Anforderung eines 
Fährtenhundes.
Gegen 17:00 Uhr konnte die Fährtenhündin "Mira" über einen zur 
Verfügung gestellten Geruchsvorhalt die Witterung nach dem Vermissten
aufnehmen.
Um 18:00 Uhr konnte "Mira" den Vermissten erfolgreich auffinden.
Eine Rettungswagenbesatzung übernahm anschließend den 62-Jährigen und
brachte diesen zur weiteren medizinischen Versorgung ins 
Helios-Klinikum. 

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 21:21

    POL-HRO: Mehrere Brände im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock

    Rostock (ots) - Am Dienstagnachmittag ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock mehrere Brände bei denen insgesamt hohe Sachschäden entstanden. Gegen 15:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über den Brand eines Arbeitsgerätes auf einer Ackerfläche bei Blievensdorf in der Nähe von Neustadt-Glewe. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 18:33

    POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 104 bei Cambs

    Rostock (ots) - Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der B 104 zwischen Cambs und Brahlstorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin tödlich verletzt wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist eine 47-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg alleinbeteiligt mit ihrem PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum gestoßen. Dabei wurde die 47-Jährige in ihrem Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren