POL-HRO: Autokran kippt auf Bundestraße in Boizenburg

Boizenburg (ots)

Bei Verladearbeiten auf einem Firmengelände in Boizenburg ist am Dienstagnachmittag ein Autokran umgekippt. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 47-jährige Kranführer gegen 14:30 Uhr Stahlträger gehoben, wobei das Fahrzeug mit den ausgefahrenen Teleskoparmen auf die Seite kippte. Dabei fiel der Teleskoparm quer über die angrenzende B 195 / Galliner Straße mit daneben befindlichem Rad- und Gehweg. Verletzt wurde dabei niemand. Wie es zu diesem Unfall kam und wie hoch der entstandene Schaden ist, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Aufgrund der andauernden Bergungsarbeiten wird die B 195 noch für mehrere Stunden gesperrt sein. Der Verkehr wird vor der Unfallstelle abgeleitet.

