PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verrutschte Ladung sorgt für Schräglage eines Sattelaufliegers auf der BAB19

POL-HRO: Verrutschte Ladung sorgt für Schräglage eines Sattelaufliegers auf der BAB19
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Linstow/Landkreis Rostock (ots)

Am heutigen Vormittag stoppten Beamte der Autobahnpolizei Dummerstorf und Linstow gegen 9 Uhr einen ungarischen Sattelzug auf der BAB 19 auf der Richtungsfahrbahn Wittstock und kontrollierten ihn schließlich auf dem Rastplatz des Bansower Forst. Zuvor hatten aufmerksame Verkehrsteilnehmer die Polizei über die Schräglage des Sattelaufliegers informiert.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde der Fahrer des Sattelzuges, ein 33-jähriger Mann aus Sri Lanka, aufgefordert den Sattelauflieger zu öffnen. Daraufhin fanden die Polizisten 25 Big Packs mit je einer Tonne Eisenpulver vor, die offensichtlich unzureichend gesichert und somit verrutscht waren. Dies führte folglich zur Schräglage des Sattelzuges.

Aufgrund der unzureichenden Ladungssicherung wurde die Weiterfahrt vor Ort untersagt. Die ungarische Spedition muss sich jetzt um das Neuverladen und die Ladungssicherung des Eisenpulvers kümmern. Erst nach Abnahme der Ladungssicherung durch die Autobahnpolizei, darf der Sattelzug weiterfahren. Weiterhin wurde aufgrund des Verstoßes eine Sicherheitsleistung erhoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 13:38

    POL-HRO: Betrug zum Nachteil eines 89-Jährigen- Polizei warnt vor neuer Masche

    Bad Doberan (ots) - Am 11.08.2025 kam es in Bad Doberan zu einem Betrug zum Nachteil eines 89-jährigen Mannes. Gegen 12:30 Uhr erhielt der Geschädigte einen Anruf eines bislang unbekannten Täters, der sich als Arzt eines nahegelegenen Krankenhauses ausgab. Er erklärte, der Sohn des Seniors sei schwer erkrankt und dringend auf spezielle, kostenintensive Medikamente ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 13:36

    POL-HRO: Güstrower Polizei ermittelt wegen Körperverletzungen

    Güstrow/ Landkreis Rostock (ots) - Am gestrigen Tag meldeten aufmerksame Passanten gleich zwei größere Auseinandersetzungen zwischen Personengruppen im Stadtgebiet von Güstrow. Zunächst wurde das Polizeihauptrevier Güstrow gegen 14:15 Uhr über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Ernst-Thälmann-Straße informiert. Zeugen ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 08:41

    POL-HRO: Einbrüche in Boltenhagen und Wismar - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Boltenhagen/Wismar (ots) - Die Polizeiinspektion Wismar ermittelt aktuell in zwei Fällen von Einbruchsdiebstahl, die sich am Wochenende in Boltenhagen und Wismar ereignet haben. In der Nacht zum Sonntag, dem 10.08.2025, gegen 02:00 Uhr, wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft an der Mittelpromenade 30 im Ostseebad Boltenhagen informiert. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren