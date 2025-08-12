Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verrutschte Ladung sorgt für Schräglage eines Sattelaufliegers auf der BAB19

Linstow/Landkreis Rostock (ots)

Am heutigen Vormittag stoppten Beamte der Autobahnpolizei Dummerstorf und Linstow gegen 9 Uhr einen ungarischen Sattelzug auf der BAB 19 auf der Richtungsfahrbahn Wittstock und kontrollierten ihn schließlich auf dem Rastplatz des Bansower Forst. Zuvor hatten aufmerksame Verkehrsteilnehmer die Polizei über die Schräglage des Sattelaufliegers informiert.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde der Fahrer des Sattelzuges, ein 33-jähriger Mann aus Sri Lanka, aufgefordert den Sattelauflieger zu öffnen. Daraufhin fanden die Polizisten 25 Big Packs mit je einer Tonne Eisenpulver vor, die offensichtlich unzureichend gesichert und somit verrutscht waren. Dies führte folglich zur Schräglage des Sattelzuges.

Aufgrund der unzureichenden Ladungssicherung wurde die Weiterfahrt vor Ort untersagt. Die ungarische Spedition muss sich jetzt um das Neuverladen und die Ladungssicherung des Eisenpulvers kümmern. Erst nach Abnahme der Ladungssicherung durch die Autobahnpolizei, darf der Sattelzug weiterfahren. Weiterhin wurde aufgrund des Verstoßes eine Sicherheitsleistung erhoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell