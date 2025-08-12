Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrüche in Boltenhagen und Wismar - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Boltenhagen/Wismar (ots)

Die Polizeiinspektion Wismar ermittelt aktuell in zwei Fällen von Einbruchsdiebstahl, die sich am Wochenende in Boltenhagen und Wismar ereignet haben.

In der Nacht zum Sonntag, dem 10.08.2025, gegen 02:00 Uhr, wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft an der Mittelpromenade 30 im Ostseebad Boltenhagen informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft und durchsuchten die Räume. Der genaue Stehlschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mittelpromenade in Boltenhagen beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Am Sonntagnachmittag, dem 10.08.2025, wurde die Polizei in Wismar über einen Einbruch in Büroräume in der Ulmenstraße 2 im Stadtteil Wismar-West informiert. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich Unbekannte zwischen dem 09.08.2025, 12:00 Uhr, und dem 10.08.2025, 11:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen und durchsuchten diese. Ob und in welchem Umfang Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen im Bereich Ulmenstraße 2 in Wismar-West gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell