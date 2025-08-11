PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall BAB 19 - Vollsperrung der Anschlussstelle Güstrow-Süd - Abschlussmeldung

Güstrow (ots)

Gegen 14:20 Uhr kam es heute auf der BAB 19 an der Anschlussstelle 
Güstrow-Süd in Fahrtrichtung Rostock zu einem Verkehrsunfall in Folge
dessen die Anschlussstelle über mehrere Stunden voll gesperrt werden 
musste.

Siehe hierzu Pressemitteilung: https://t1p.de/fa83o

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der 31-jährige Fahrer eines 
Mercedes Lkw wegen einer nicht angepassten Geschwindigkeit in der 
Rechtskurve der Abfahrt nach links von der Fahrbahn abgekommen und 
anschließend auf die Seite gekippt.
Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.
Zur Unfallaufnahme und Bergung des LKW musste die Anschlussstelle 
Güstrow-Süd bis ca. 20:00 Uhr voll gesperrt werden.
Polizeilich wird der Unfallschaden auf 10.000 Euro geschätzt.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

