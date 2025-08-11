Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall BAB 19 - Vollsperrung der Anschlussstelle Güstrow-Süd - Abschlussmeldung

Güstrow (ots)

Gegen 14:20 Uhr kam es heute auf der BAB 19 an der Anschlussstelle Güstrow-Süd in Fahrtrichtung Rostock zu einem Verkehrsunfall in Folge dessen die Anschlussstelle über mehrere Stunden voll gesperrt werden musste. Siehe hierzu Pressemitteilung: https://t1p.de/fa83o Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der 31-jährige Fahrer eines Mercedes Lkw wegen einer nicht angepassten Geschwindigkeit in der Rechtskurve der Abfahrt nach links von der Fahrbahn abgekommen und anschließend auf die Seite gekippt. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung des LKW musste die Anschlussstelle Güstrow-Süd bis ca. 20:00 Uhr voll gesperrt werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 10.000 Euro geschätzt. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

