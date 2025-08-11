POL-HRO: Unfall BAB 19 - Vollsperrung der Anschlussstelle Güstrow-Süd

Zarrentin (ots) - Eine etwa 1000 Meter lange Ölspur war offenbar ursächlich für den Sturz eines 48-jährigen Motorradfahrers am Sonntagmittag bei Zarrentin. Zuvor meldete sich ein 41-jähriger Mann bei der Polizei, der gegen 13:30 Uhr auf der K 10 zwischen Lassahn und Bernstorf Öl auf der Fahrbahn verloren hatte. Grund hierfür schien ein Defekt seines Motorrades gewesen zu sein. Noch bevor die Feuerwehr zusammen mit ...

