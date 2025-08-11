PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nach körperlicher Auseinandersetzung am Güstrower Bahnhof sucht Polizei nach dem Geschädigten

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Abend meldete ein Zeuge gegen 21 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Personen in der Nähe des Bahnhofsvorplatzes in Güstrow. Demnach hätten sich zwei Erwachsene mit einem Jugendlichen zunächst verbal gestritten. Laut Angaben des Zeugen soll hierbei ein etwa 14-jähriger, bislang unbekannter Junge von einem Pärchen angeschrien worden sein, ehe der beteiligte Mann gegen das Fahrrad des Jungen getreten haben soll. In der Folge stürzte der Junge und soll zudem von dem Mann geschlagen worden sein.

Die beiden deutschen Tatverdächtigen wurden kurz darauf von den alarmierten Polizeibeamten des Güstrower Polizeihauptreviers in der Eisenbahnstraße festgestellt und kontrolliert. Dabei handelte es sich um einen 42-jährigen Mann und eine 35-jährige Frau aus Güstrow. Der vermeintlich Geschädigte konnte durch die Polizei vor Ort nicht mehr festgestellt und zum Sachverhalt befragt werden.

Die Polizei sucht nun nach dem vermeintlich geschädigten Jungen oder weiteren Personen, die das Geschehen beobachtet haben. Laut Zeugenaussage soll eine unbeteiligte Person die Situation gefilmt haben.

Die Polizei bittet daher sachdienliche Hinweise an die Güstrower Polizei unter 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle weiterzugeben.

