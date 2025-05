Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit Flucht unter Pedelec-Fahrern - eine Frau (63) leicht verletzt

Bochum (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht unter Pedelec-Fahrern ist es am Samstagmittag, 17. Mai, in Bochum-Querenburg gekommen. Eine Frau wurde leicht verletzt, die Polizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Kenntnissen befuhr eine Gruppe von vier Personen gegen 12.15 Uhr mit ihren Rädern den Radweg am Kemnader See zwischen Heevener Straße und Oveneystraße. Etwa auf Höhe der Anschrift Blumenau 94 näherten sich ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau auf zwei Pedelecs in gleiche Fahrtrichtung. In der Folge kam es aus bislang ungeklärten Gründen zur Kollision zwischen der unbekannten Frau sowie einer 63-jährigen Remscheiderin, welche stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Nach einem Wortgefecht entfernten sich die beiden unbekannten Pedelec-Fahrer von der Unfallörtlichkeit. Das Duo wird folgendermaßen beschrieben:

Person 1: männlich, ca. 50 bis 60 Jahre alt, korpulent, grauer Vollbart, große Zahnlücke, akzentfreies Deutsch, schwarzes T-Shirt, graue Shorts, Pedelec der Marke Riese & Müller

Person 2: weiblich, ca. 50 bis 60 Jahre alt, korpulent, dunkle, leicht lockige Haare, akzentfreies Deutsch, dunkle Leggins, langes T-Shirt, Strickjacke, anthrazitfarbenes Pedelec der Marke Riese & Müller mit Dameneinstieg

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die beiden Pedelec-Fahrer sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell