POL-BO: E-Roller-Fahrer fährt Fußgänger (25) an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots) - Nach einem Kiosk-Einbruch am frühen Donnerstagmorgen, 15. Mai, in Wanne-Eickel sucht die Polizei mit einer Zeugenbeschreibung nach zwei Tatverdächtigen. Ein Zeuge bemerkte um kurz vor 6 Uhr, wie sich zwei Männer gewaltsam Zutritt zu dem Ladenlokal an der Hauptstraße 241 verschafften, die Räumlichkeiten durchsuchten und kurz darauf flüchteten. Was ...

