Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drei Polizeibeamte während eines Einsatzes in Rerik verletzt

Rerik/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Vormittag ist es zu einem Polizeieinsatz im Bereich Rerik gekommen. Dort soll gegen 09 Uhr ein 24-Jähriger seine Eltern bedroht haben. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes und dem damit verbundenen hohen Aggressionspotential kam nebst der Polizei auch ein Notarzt zum Einsatz. Da der 24-Jährige mit den Maßnahmen offensichtlich nicht einverstanden war, widersetzte er sich dieser und attackierte einen der Polizisten, indem er ihm einen Finger in ein Auge drückte. Der 55 Jahre alte Beamte erlitt erhebliche Verletzungen.

In der Folge konnte der 24-Jährige zu Boden gebracht und fixiert werden. Im Anschluss wurde die Zwangseinweisung des 24-Jährigen durchgesetzt, wobei weitere Unterstützungskräfte aus dem Polizeihauptrevier Wismar das Rettungspersonal bei der Verbringung unterstützte.

Der 55-jährige Polizist wurde mit schweren Verletzungen in eine Augenklinik verbracht. Weiterhin verletzten sich eine 36-jährige Beamtin und ein 38-jähriger Beamter leicht. Alle Drei waren daraufhin nicht mehr dienstfähig.

