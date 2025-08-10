Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verdacht der Brandstiftung am Mehrfamilienhaus

Schwerin (ots)

Am 09.08.2025 gegen 23:30 Uhr waren Polizei und Feuerwehr auf Grund eines gemeldeten Brandes in der Lübecker Straße in Schwerin im Einsatz. Ersten Erkenntnissen nach haben Bewohner einen lauten Knall wahrgenommen und dann habe es im Eingangsbereich zum Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Zur Sicherheit wurden die Bewohner des Hauses evakuiert. Sie konnten jedoch nach Beendigung des Löscheinsatzes und notwendiger Lüftung wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden im Hauseingangsbereich sowie Fassade wird auf 10.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tatumständen oder möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Schwerin unter 0385 5180 2224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

