Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verdacht der Brandstiftung am Mehrfamilienhaus

Schwerin (ots)

Am 09.08.2025 gegen 23:30 Uhr waren Polizei und Feuerwehr auf Grund 
eines gemeldeten Brandes in der Lübecker Straße in Schwerin im 
Einsatz. Ersten Erkenntnissen nach haben Bewohner einen lauten Knall 
wahrgenommen und dann habe es im Eingangsbereich zum Mehrfamilienhaus
gebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Zur Sicherheit wurden die 
Bewohner des Hauses evakuiert. Sie konnten jedoch nach Beendigung des
Löscheinsatzes und notwendiger Lüftung wieder in ihre Wohnungen 
zurückkehren. Der entstandene Sachschaden im Hauseingangsbereich 
sowie Fassade wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Tatumständen oder möglichen Tatverdächtigen nimmt die
Polizei in Schwerin unter 0385 5180 2224, die Onlinewache unter 
www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.


Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

