Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0200 --Autorennen in der Neustadt und in Walle--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt/Walle, OT Alte Neustadt/ Walle Zeit: 27./28.03.2025, 19:35 und 01:55 Uhr

Einsatzkräfte stoppten am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag Raser in der Neustadt und in Walle. Dabei kam es zu einem Unfall und bei einem Fahrer wurden Drogen gefunden.

Zunächst beobachtete am Donnerstag gegen 19:35 Uhr ein Polizist, der in der Bremerhavener Straße mit seinem Auto privat unterwegs war, wie ein Mercedes und ein BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Außerdem beschleunigten sie immer wieder sehr stark und vollzogen diverse, äußerst riskante Fahrmanöver, so dass andere Autos ausweichen und zum Teil stark abbremsen mussten. Er fuhr mit Abstand hinterher und alarmierte über den Notruf die Kollegen. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte den Mercedes schließlich in der Neustadt in der Westerstraße. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mercedes fanden die Einsatzkräfte unter anderem Kokain, ein Drogenvortest verlief positiv. Der Führerschein des 34 Jahre alten Fahrers wurde vor Ort eingezogen. Im weiteren Verlauf sperrte der Mann sich gegen die Maßnahmen und leistete zum Teil erheblichen Widerstand und musste von den Polizisten zu Boden gebracht und mit auf die Wache genommen werden. Dort wurden Strafanzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Die weiteren Ermittlungen auch zu dem BMW dauern an.

Etwas später wollten Einsatzkräfte gegen 01:55 Uhr in der Nordstraße gerade eine Geschwindigkeitsmessstelle einrichten, als ein Golf und ein weiteres Auto mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeirasten. Die Polizisten stiegen in den Streifenwagen und folgten ihnen, aber schon kurz darauf bog der Golf mit hoher Geschwindigkeit in die Straße Überseetor ein und der Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto. Er rammte einen Baum und überschlug sich, so dass der Golf auf dem Dach liegen blieb. Anschließend stieg ein 20-Jähriger aus und versuchte zu flüchten, wurde aber nach einem kurzen Sprint gestellt. Ein weiterer 18-jähriger Insasse klagte über Schmerzen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Beide besitzen keine gültige Fahrerlaubnis, bei dem gemieteten Golf entstand Totalschaden und ein Straßenschild wurde ebenfalls umgefahren. Die beiden Heranwachsenden stritten beide ab, gefahren zu sein. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Die Einsatzkräfte fertigten Anzeigen, unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Straßenrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens unter Rauschmitteleinfluss. Bei dem 20-Jährigen wurde eine Blutuntersuchung angeordnet, da er durch eine verwaschene Aussprache aufgefallen war. Das zweite Auto konnte zunächst flüchten, eine Fahndung verlief negativ.

Zeugenhinweise nimmt für beide Fälle die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell