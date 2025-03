POL-HB: Nr.: 0201--Kioske, Spielhallen und Shisha-Bars im Fokus

Polizei Bremen

Nr.: 0201--Kioske, Spielhallen und Shisha-Bars im Fokus--

Bremen

Ort: Bremen Zeit: 27.03.25, 14 bis 22 Uhr

Polizei, Zoll, Gewerbeaufsicht und Ordnung- sowie Finanzamt führten am Donnerstag behördenübergreifende Gewerbekontrollen in Bremen-Nord und im Bremer Osten durch. Dabei wurden Kioske, Imbisse, Spielotheken sowie Bars überprüft und diverse Mängel festgestellt.

In Schwachhausen, Horn, Osterholz und in der Vahr kontrollierten die Kräfte ab 16.30 Uhr bis in den späten Abend insgesamt zehn Gewerbeobjekte, darunter Kioske, Minimärkte, Cafés und Spielotheken. Dabei wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. In Osterholz entdeckten Einsatzkräfte in einem Hinterhof einer Spielothek 270 Gramm Cannabisblüten. Diese wurden sichergestellt. Weiter wurden in der Spielhalle sechs illegale Spielautomaten festgestellt und beschlagnahmt. Zudem fanden die Einsatzkräfte Ampullen mit Testosteron. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern hier an.

Bereits am frühen Nachmittag überprüften Einsatzkräfte nacheinander fünf Gewerbeobjekte in Vegesack und Blumenthal. Es handelte sich hierbei um vier Kioske und eine Shisha-Bar. In zwei der Kioske konnten durch den Zoll Steuerstraftaten in Bezug auf nicht verzollte Zigaretten, Vapes und Wasserpfeifentabak ermittelt werden. In der Shisha-Bar kam es zu Verstößen nach dem Tabaksteuergesetz. Das Gewerbeaufsichtsamt stellte Mängel durch nicht betriebsbereite CO-Warner fest. Zudem waren Brandschutztüren zugestellt und mehrere Stromsicherungen technisch verändert worden.

Die Polizei Bremen ist hier behördenübergreifend verstärkt im Einsatz und wird diese Maßnahmen auch weiterhin gezielt fortsetzen.

