Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Fahrzeuge durch Feuer beschädigt

Rostock (ots)

Im Kleinen Warnowdamm in Rostock wurden am 10.08.2025 gegen 01:30 Uhr brennende Fahrzeuge gemeldet. Durch das Feuer sind zwei Fahrzeuge komplett ausgebrannt und achte weitere stark beschädigt worden. Der Kriminaldauerdient war zur Tatortarbeit am Brandort. Hinweise zu den Tatumständen oder möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Rostock unter 0381 4916 1616 die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

