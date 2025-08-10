PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Fahrzeuge durch Feuer beschädigt

Rostock (ots)

Im Kleinen Warnowdamm in Rostock wurden am 10.08.2025 gegen 01:30 Uhr
brennende Fahrzeuge gemeldet. Durch das Feuer sind zwei Fahrzeuge 
komplett ausgebrannt und achte weitere stark beschädigt worden. Der 
Kriminaldauerdient war zur Tatortarbeit am Brandort.

Hinweise zu den Tatumständen oder möglichen Tatverdächtigen nimmt die
Polizei in Rostock unter 0381 4916 1616 die Onlinewache unter 
www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

