POL-HRO: Lkw-Brand auf der B321 - Vollsperrung dauert an

Hagenow (LK LUP) (ots)

Am heutigen Freitagmorgen ist auf der Bundesstraße 321 in Höhe der sogenannten "Viezer Kurve" bei Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Lkw eines Brief- und Paketdienstes in Brand geraten.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 06:10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zunächst im vorderen Bereich des Fahrzeugs aus. Der Fahrer konnte den Lkw rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, der Anhänger blieb weitgehend unbeschädigt.

Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die B321 ist zwischen Hagenow und Bandenitz seit den Morgenstunden voll gesperrt. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte wird die Sperrung voraussichtlich bis etwa 14:00 Uhr andauern.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Ein technischer Defekt, möglicherweise infolge eines Reifenplatzers, wird derzeit nicht ausgeschlossen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

