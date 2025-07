Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +18-Jährigem wird Fahrrad geraubt++In Wohnhaus eingestiegen++Mit Gegenverkehr kollidiert++Fahrer übersieht Motorrad++Schwer verletzte Radfahrerin++Mit E-Scooter zusammengestoßen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+18-Jährigem wird Fahrrad geraubt+ Ottersberg. In der Bahnhofstraße wurde am Donnerstagabend einem 18-Jährigen von einem bislang unbekannten Beschuldigten ein Fahrrad geraubt. Der 18-Jährige war von der Großen Straße in Richtung Bahnhof unterwegs, als er von dem Beschuldigten, ebenfalls auf einem Fahrrad, gestoppt wurde. Dieser habe ihn mehrmals geschlagen und anschließend das Fahrrad entwendet. Danach fuhr der Beschuldigte mit beiden Fahrrädern davon.

Der ca. 18 Jahre alte Beschuldigte soll ein graues Oberteil mit einer kurzen, schwarzen Hose getragen haben. Er habe zudem eine schwarze Bauchtasche dabeigehabt. Bei dem entwendeten Rad handelte es sich um ein grün-schwarzes Mountainbike.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Beschuldigten haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+In Wohnhaus eingestiegen+ Thedinghausen. Am Donnerstag, zwischen 09:30 Uhr und 11:15 Uhr, kam es zum Einbruch in ein Wohnhaus in der Verdener Straße, unweit eines Supermarktes. Die bisher unbekannten Täter öffneten ein Fenster zur Küche und stiegen durch dieses ein. Im weiteren Verlauf begannen sie, erste Räume zu durchsuchen, wobei sie Schmuck entwendeten. Ersten Informationen zufolge flüchteten die Täter unerkannt, als die Bewohnerin nach Hause kam. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Mit Gegenverkehr kollidiert+ Ottersberg. Am Donnerstagmorgen, gegen 05:50 Uhr, kollidierten auf der L155 zwei Pkw. Ein 52-jähriger Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Ersten Informationen zufolge soll sich im Grünstreifen ein Tier befunden haben, welchem der 18-jährige Fahrer eines Seat ausgewichen sei. Dadurch sei er auf die Gegenfahrbahn gekommen und seitlich mit dem Mazda des 52-Jährigen kollidiert. Sowohl Seat als auch der Mazda waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 17.000 Euro geschätzt.

+Fahrer übersieht Motorrad+ Verden. Ein 79-jähriger Fahrzeugführer übersah am Donnerstag, gegen 13:50 Uhr, einen 31-Jährigen auf einem Motorrad. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Bisherigen Informationen zufolge fuhr der 79-Jährige mit seinem Skoda vom rechten Seitenstreifen auf die Fahrbahn, um anschließend in einem Zug zu wenden und in Richtung Verden zu fahren. Der 31-Jährige befand sich auf der Fahrbahn in Richtung Rotenburg und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, sodass er auf das Heck des Skoda auffuhr. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Schwer verletzte Radfahrerin+ Hambergen. Am Donnerstag, gegen 13:45 Uhr, kam es auf der Oldenbütteler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem Pedelec. Die 21 Jahre alte Fahrerin des VW beabsichtigte, auf die B74 abzubiegen. Sie übersah eine querende 47 Jahre alte Radfahrerin auf einem Pedelec, welche in Richtung Sandhausen unterwegs war. In der Folge stieß sie mit ihr zusammen und die Radfahrerin stürzte. Durch den Sturz verletzte sich die 47-Jährige schwer und sie kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein geringer Sachschaden an den beiden Fahrzeugen.

+Mit E-Scooter zusammengestoßen+ Ritterhude. An der Einmündung der Straße Vor Vierhausen zur B74 übersah eine 65-jährige Fahrerin eines BMW am Donnerstagabend eine Jugendliche auf einem E-Scooter und verletzte sie leicht. Der Jugendliche fuhr auf dem Geh- und Radweg in Richtung Scharmbeckstotel und stürzte durch den Zusammenstoß. An dem Pkw und dem E-Scooter entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.600 Euro.

