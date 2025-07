Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Bargeld aus Imbiss gestohlen++Mit E-Scooter gegen Baum+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Bargeld aus Imbiss gestohlen+ Ritterhude. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in einem Imbiss in der Stader Landstraße zu einem Einbruch und dem Diebstahl von Bargeld. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über eine Hintertür Zugang in das Geschäft. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, Hinweise der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Mit E-Scooter gegen Baum+ Lilienthal. Ein 66-Jähriger auf einem E-Scooter verletzte sich am Dienstagmittag bei einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall auf der Moorhauser Landstraße. Nach ersten Informationen fuhr er auf dem Geh- und Radweg der K8, als er aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn abkam und im Seitenstreifen mit einem Baum zusammenstieß. Der Mann wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem E-Scooter entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell