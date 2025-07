Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zigarettenautomaten aufgebrochen++Auf Lkw aufgefahren++Fahrerin verletzt sich leicht+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zigarettenautomaten aufgebrochen+ Verden. In der Zeit von Sonntag bis Montag brachen bislang unbekannte Täter zwei Zigarettenautomaten in der Lindhooper Straße, in der Nähe des Bahnhofs, und im Niedersachsenring auf. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten sie Zigaretten und Bargeld. Hinweise zu den Taten, können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Auf Lkw aufgefahren+ Kirchlinteln/A27. Auf der A27 in Richtung Cuxhaven, zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost, stießen am frühen Dienstagmorgen ein Pkw und ein Lkw zusammen. Gegen 02 Uhr kollidierte ein 49 Jahre alter Fahrer eines VW nach einem Überholvorgang mit dem vorausfahrenden Lkw eines 42-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde ein 24-jähriger Mitfahrer in dem VW leicht verletzt. Der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrerin verletzt sich leicht+ Ritterhude. Auf der Dorfstraße fuhr am Montag, gegen 22 Uhr, eine 29-jährige Fahrerin eines Nissan aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. In der Folge wurde der Nissan in die Luft geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 29-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 45.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell