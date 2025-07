POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Verden / Osterholz (ots) - Bereich PI Verden Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Verden/Walle. Am Samstagmittag gegen 12:55 Uhr kam es in der Holtumer Dorfstraße (K 11) in Verden/Walle, in Höhe der Zufahrt zum dortigen Golfplatz, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Transporter. Der 15-jährige Fahrer des Kleinkraftrads befuhr die Holtumer Dorfstraße in Richtung Walle und ...

mehr