POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 19.07.2025

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Riede - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person: Am Freitag, dem 18.07.2025, kam es um 08:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Straße "Querdamm" in Riede. Der 18-jährige Fahrer eines Traktors aus Weyhe, die 24-jährige Fahrerin eines Pkw aus Thedinghausen sowie der 25-jährige Fahrer eines Pkw aus Hilgermissen befuhren hintereinander die Straße "Querdamm". Als die beiden Pkw-Fahrer zum Überholen ansetzten, beabsichtigte der Traktor-Fahrer, nach links abzubiegen. Die Pkw-Fahrerin erkannte die Gefahrensituation und führte eine Gefahrenbremsung durch. Der Pkw-Fahrer konnte darauf nicht rechtzeitig reagieren und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw und den Traktor auf. Beide Pkw-Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 EUR.

Thedinghausen - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person: Am Freitag, dem 18.07.2025, kam es um 19:26 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Syker Straße in Thedinghausen. Ein 51-jähriger Bremer befuhr mit seinem Lkw samt Anhänger die Syker Straße und beabsichtigte in die Dorfstraße abzubiegen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden 30-jährigen Motorradfahrer aus Thedinghausen, der auf der Syker Straße fuhr. Im Bereich der Einmündung kam es zu einem Zusammenstoß. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei schwer und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad kam es zu einem Sachschaden.

Bereich Osterholz

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

A27, RF Hannover, AS Achim Nord - Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln: Beamte der Autobahnpolizei Langwedel führten am Freitag, dem 18.07.2025, in den Abendstunden zusammen mit dem Zoll eine Kontrolle im Bereich der Anschlussstelle Achim Nord durch. Bei einem der kontrollierten Fahrzeugführer, einem 22-jährigen Mann, erlangten die Beamten Hinweise auf vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde daraufhin eine Blutprobe durchgeführt. Dem jungen Mann drohen ein Monat Fahrverbot und eine empfindliche Geldbuße. A27, RF Hannover, 27308 Kirchlinteln - Lkw mit falschen Kennzeichen: Etwas zu einfach hatte es sich ein 57 Jahre alter Fahrer aus Polen beim Kauf eines Lkw machen wollen. Anstatt einer regulären Zulassung hatte er sich dafür entschieden, ungarische Kennzeichen zu benutzen, die er aus Polen mitgebracht hatte. Nachdem er diese gewissenhaft an seinem Lkw angebracht hatte, wurde er am Freitag, dem 18.07.25, um 13:45 Uhr von Beamten der Autobahnpolizei Langwedel kontrolliert. Der Schwindel flog auf und kostet ihn nun rund 600 Euro. Zudem muss er sich darum kümmern, dass sein Fahrzeug regulär für den Export zugelassen wird.

